Санкт-Петербург, , 17:21 — REGNUM Почти ни один иностранный партнёр не отказался продолжить сотрудничество с хозяйствами Ленинградской области и поставлять им племенной материал. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.

Куриные яйца. Птицепром Lenobl.ru

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Однако из-за нарушения логистических путей сейчас прорабатываются новые транспортные коридоры для поставки племенного материала и инкубационных яиц в Ленинградскую область.

«Хозяйства обеспечены кормами, ветеринарными препаратами», — заверили в обладминистрации.