Санкт-Петербург, 14 марта 2022, 17:21 — REGNUM Почти ни один иностранный партнёр не отказался продолжить сотрудничество с хозяйствами Ленинградской области и поставлять им племенной материал. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.
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Однако из-за нарушения логистических путей сейчас прорабатываются новые транспортные коридоры для поставки племенного материала и инкубационных яиц в Ленинградскую область.
«Хозяйства обеспечены кормами, ветеринарными препаратами», — заверили в обладминистрации.