София, , 18:04 — REGNUM Государственная газораспределительная компания Болгарии «Булгаргаз» (БГ) объявила о намерении повысить цены на голубое топливо для болгарских бытовых и промышленных потребителей в среднем на 58%. Об этом 14 марта сообщает софийская газета «Дума».

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В ближайшее время руководство БГ представит свою инициативу на рассмотрение главного регулятора страны — Комиссии по водным и энергетическим ресурсам Болгарии (КЭВР).

Как утверждают эксперты, нововведение связано с общим ростом стоимости энергоносителей на европейских биржах из-за усугубления общественно-политической ситуации на Украине.

Напомним, мораторий на повышение цен на природный газ в Болгарии истекает 31 марта. Уже 1 апреля КЭВР начнет рассмотрение новых соответствующих тарифов.

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