Страсбург, Франция, , 03:37 — REGNUM На ближайшее голосование Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) будет вынесен «проект мнения», в котором содержится призыв исключить Россию из Совета Европы. Это следует из опубликованного в ночь на 15 марта документа, подготовленного комитетом по политическим делам и демократии ПАСЕ.

Сессия ПАСЕ Council of Europe Parliamentary Assembly

из так называемого «проекта мнения» ПАСЕ «Ассамблея считает, что Комитет министров Совета Европы должен обратиться к России с просьбой выйти из состава Совета Европы. Если Россия не выполнит эту просьбу, ассамблея предлагает комитету министров определить ближайшую возможную дату, когда Россия перестанет быть членом Совета Европы».

По утверждению авторов документа, Россия совершила действия, которые «несовместимы со статусом страны-участницы организации».

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В числе рекомендаций комитета: приостановка всех отношений с Белоруссией, увеличение членами финансовой поддержки организации «для сохранения её состоятельности», а также меры для поддержки Украины «как только для этого создадутся условия» и призыв не допускать дискриминации украинских беженцев.

Если «проект мнений» будет поддержан ПАСЕ, уже 15 марта он в качестве не имеющей обязательной силы рекомендации будет передан в Комитет министров Совета Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, российская делегация приняла решение о приостановке работы в ПАСЕ.

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