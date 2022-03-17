Москва, 17 марта 2022, 16:33 — REGNUM Все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Белоруссии снимаются с 18 марта, заявил 17 марта российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Глава правительства пояснил, что об этом он договорился с белорусским коллегой Романом Головченко «в начале недели» и согласовал это решение с президентом России.
Премьер-министр добавил, что сегодня это решение важно как никогда «в условиях усиления ограничений со стороны недружественных стран». Он подчеркнул, что «укрепление интеграции в Союзном государстве станет лучшим ответом на санкционный прессинг против России и Белоруссии».
Читайте ранее в этом сюжете: Мишустин оценил снятие ограничений на перемещение между Белоруссией и РФ