Москва, , 15:10 — REGNUM Россия будет работать над тем, чтобы минимизировать ущерб от санкций США, возможности есть. Об этом 12 марта заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Сергей Рябков Mid.ru

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«Будем работать целеустремленно, энергично, сфокусированно над тем, чтобы избежать негативного эффекта от американских санкций. Возможности для этого есть, на национальной основе и во взаимодействии с международными партнерами», — подчеркнул он в эфире Первого канала.

Также он отметил, что российская сторона понимала, что от Вашингтона нужно ждать подвоха и потому готовилась к санкциям, которые были бы введены и без военной спецоперации ВС России по защите Донбасса.

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