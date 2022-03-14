Брюссель, , 18:46 — REGNUM Отказываться от российской нефти ЕС не будет, сообщает 14 марта Reuters. Данные получены из неназванного источника.

И «рыбку» съесть, и косточкой не подавиться Цитата из м/ф «Вершки и корешки». Реж. Леонид Носырев. 1974. СССР

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При этом, по данным источника, ЕС намерен ввести дополнительные санкции в отношении Роснефти, Транснефти и Газпромнефти.

Уточняется, в отношении этих российских поставщиков ЕС намерен ввести запрет на инвестиции. В результате финансирование проектов трёх российских компаний, касающихся разработки и разведки всех видов топлива из европейских источников, будет заморожено.

Чтобы избавить себя от потерь на этом фоне, европейская сторона может предусмотреть исключения, позволяющие компаниям из ЕС закупать нефть в России.

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