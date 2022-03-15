Санто-Доминго, , 04:49 — REGNUM Большинство граждан России, обратившихся за помощью в посольство РФ в Доминикане, смогли вылететь из страны домой. Об этом 14 марта сообщила журналистам пресс-секретарь российской дипмиссии в Венесуэле, Республике Гаити и Доминиканской Республике Алина Иванова.

Вид на аэропорт Пунта-Каны. Доминикана Doodybutch

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Российские авиакомпании были вынуждены с 28 февраля приостановить авиаперевозки пассажиров в Мексику, Доминикану и на Кубу в связи с введением со стороны ряда стран Европы ограничений на использование их воздушного пространства. В посольство России в Доминикане обратились более 400 граждан России, большая часть из них уже вернулась домой.

Всего, по словам Ивановой, в Доминикане остаётся около 6 тыс. российских граждан, из них больше половины хотели бы выехать в Россию в ближайшее время. В настоящее время дипмиссия консультирует граждан и ориентирует их в соответствии с поступившими рекомендациями.

Напомним, спецрейсы для вывоза российских граждан из Гаваны (Куба) и из Пунта-Кану (Доминикана) выполнил 5 и 6 марта «Аэрофлот». Вернуться домой смогли даже те пассажиры, кто приобрёл билет на самолёт другой авиакомпании.