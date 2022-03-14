Москва, , 17:07 — REGNUM Поисковик «Яндекса» убран из настроек браузера Mozilla Firefox, сообщает 14 марта РБК. Об этом заявил экс-топ-менеджер «Яндекса» Григорий Бакунов.

Google Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Firefox только что убрал поиск в «Яндексе» из навигационного бара, — заявил Бакунов. — Поиск по умолчанию заменён на Google, «Яндекс» убран даже из окошка выбора поиска в настройках».

Предположительно, это «нововведение» инициировано компанией Mozilla Corporation.

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