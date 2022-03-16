Москва, , 14:35 — REGNUM США действуют недостойно, оказывая давление на Китай, Турцию и другие страны из-за России. Об этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью РБК.

Сергей Лавров Mid.ru

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Он рассказал, что поражён отношением Вашингтона к древним цивилизациям — Китаю, Индии, Египту. США шантажируют их из-за России. Кроме того, требования по С-400 были предъявлены турецкой стороне. В отношении других стран США ведут себя по-хамски.

«Просто хамство, которое извергается из Вашингтона, оно, я не знаю, запредельное», — подчеркнул Лавров.

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