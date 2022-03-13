Анкара, 13 марта 2022, 14:18 — REGNUM Турция отказывается присоединяться к санкциям Запада против РФ, заявил 13 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
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Ограничительные меры против России не принесут желаемых результатов, отметил он.
«Наша позиция ясна: санкции не решат проблемы», — заключил он.
Также стало известно, что Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым попросил у него поддержку по эвакуации турецких граждан из Мариуполя.
Ранее от введения санкций против РФ отказалась Сербия.
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