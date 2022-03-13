Анкара, , 14:18 — REGNUM Турция отказывается присоединяться к санкциям Запада против РФ, заявил 13 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Мевлют Чавушоглу Министерство иностранных дел Турции

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Ограничительные меры против России не принесут желаемых результатов, отметил он.

«Наша позиция ясна: санкции не решат проблемы», — заключил он.

Также стало известно, что Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым попросил у него поддержку по эвакуации турецких граждан из Мариуполя.

Ранее от введения санкций против РФ отказалась Сербия.

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