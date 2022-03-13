Москва, , 14:49 — REGNUM Западные страны заморозили примерно половину, или порядка 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Об этом 13 марта сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Антон Силуанов Kremlin.ru

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«Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около 640 млрд долларов, около 300 млрд резервов теперь в состоянии, в котором мы не можем их использовать», — отметил он в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Также он сообщил, что Россия не отказывается от обязательств по госдолгу, будет платить в рублях, пока страны Запада не разморозят золотовалютные резервы.

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