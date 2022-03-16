Москва, , 13:08 — REGNUM Роль доллара в мире будет падать, доверие к американской валюте снижается из-за политики Вашингтона, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Mid.ru

«Уже пошли публикации в западной прессе, в немецкой в том числе, буквально вчера, сегодня их видел, что уже многие начинают задумываться, надо ли нам в долларах широко торговать?» — сказал Лавров в интервью РБК.

Министр напомнил, что ряд стран уже задумываются о том, что, может быть, им удобнее торговать в юанях, а не в долларах.

«И этот процесс уже не остановить», — заключил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее германский экономист Хенрик Мюллер отметил, что инфляция, антироссийские санкции и перемены на мировых рынках могут стать признаками того, что американский доллар утратит позиции ведущей мировой валюты.

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