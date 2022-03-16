16 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили меры по противодействию западным санкциям, которые приняло правительство России.

Артур Савин, , 20:08 — REGNUM Заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что российское правительство подготовило проект плана по противодействию западным санкциям — в него включили более 100 инициатив, а объём финансирования составит около триллиона рублей — стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 16 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Призывают власти обратить своё внимание на авторынок. Пожалуйста, решите проблему, успокойте дилеров! Цены выкручивают заоблачные!» — пишет Александр Н.

Многие пользователи обратили внимание на нехорошее положение дел в некоторых частях российского внутреннего рынка. Граждане указывают на то, что в условиях санкционного давления многие нечистые на руку предприниматели наживаются на людях.

«Барыги вообще страх потеряли! Цены взвинтили на ровном месте. Тут нужен не просто план правительства, а реальные массированные удары по предпринимателям, которые решили хапнуть напоследок и свалить из страны», — просит Олег Б.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что экономическая ситуация в России стабильна, и это является заслугой российского руководства.

«Это хорошо, что российские власти не бросили своё население. Мы видим, какие неслыханные санкции обрушились на нашу страну, а тем не менее в России всё спокойно. Вот бы ещё с паникой вокруг гречки и сахара разобраться. Люди у нас какие-то нервные стали», — написал Дмитрий Ю.

Часть людей полагает, что санкции обязывают российские власти ослабить давление на своё население, которому сейчас приходится нелегко.

«Надо снижать налоговое давление на население! Уменьшать следует тарифы на жильё и выдавать выгодные кредиты для бизнеса. А ещё следует монополистов приструнить, которые под себя весь малый и средний бизнес подмяли!» — считает Татьяна Н.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

Ряд пользователей указывает на то, что только повышение своих производственных мощностей и пошлины — вот залог успеха России на ближайшее время.

«Главная инициатива должна быть в увеличении пошлин на экспорт и вывод товаров из России. Раз уж цены в стране зависят от внешней торговли, то и пошлина за вывоз будет корректирующим коэффициентом!» — пишет Андрей Б.

«Крайне необходимо развивать своё собственное производство. Государственное производство! Только таким способом возможно контролировать: образование зарплат (налоговые сборы), конкуренцию частным компаниям по кадрам, импортозамещение, стабильное поступление в бюджет страны!» — поделился своим мнением Юрий М.

Нашлись и те, кто уверены, что без смены главных российских экономистов положение дел в лучшую сторону кардинально не изменится.

«Центробанк что сделал? Ставку поднял до исторических значений? А зачем? Чтобы бизнес российский окончательно угробить? Быстро исправлять эти ошибки! Иначе будет конец! Нам нужно в значительной степени пересмотреть необходимость нахождения в экономическом блоке государства всех тех людей, которые на протяжении многих лет сдерживают экономический рост государства!» — указывает Максим У.

Напомним, 15 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики России в условиях ограничений о том, что российское правительство подготовило проект плана по противодействию западным санкциям — в него включили более 100 инициатив, а объём финансирования составит около триллиона рублей.