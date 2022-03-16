16 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова первого заместителя постоянного представителя России при ООН о том, что РФ запросила провести голосование по проекту гуманитарной резолюции по Украине в Совете Безопасности ООН.

Артур Савин, , 19:16 — REGNUM Заявление первого заместителя постоянного представителя России при Организации Объединённых Наций (ООН) Дмитрия Полянского о том, что Российская Федерация запросила провести голосование по проекту гуманитарной резолюции по Украине в Совете Безопасности ООН, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 16 марта в социальной сети «ВКонтакте».

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Киев не берём пока, Донбасс весь освобождать не спешим. А ведь именно там находятся основные силы ВСУ и бандерятины, самые подготовленные и хорошо оснащенные. Именно в Донбасс нацики закачали больше всего средств, готовясь к наступлению на Донецк и Луганск. Причём их надо не выдавливать, а уничтожать, чтобы это дерьмо не расползлось по всей Украине. С военной точки зрения для России это не проблема. Проблема в том, что и бандеровские террористы это знают, поэтому прикрываются женщинами и детьми. Нужно заставить их выпустить население. ООН должно поспособствовать этому», — указывает Яна Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что любой здравомыслящий человек мог многократно убедиться, что специальная военная операция России на Украине призвана в первую очередь лишить украинских нацистов военного потенциала, но власти на Украине продолжают использовать мирное население в качестве живого щита для своих боевиков.

«Если после удара ВСУ по центру Донецка ООН и дальше продолжит не замечать украинскую нацистскую сущность, тогда действительно на этой организации пора ставить крест. Хотя бы пусть заставят Киев людей эвакуировать, чтобы нацики населением не прикрывались», — пишет Константин К.

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Некоторые комментаторы отмечают, что ООН превратилась в организацию, которая ни на что не влияет, но очень громко что-то заявляет.

«Интересно, когда Совбез ООН что-то исполнял? Югославию когда бомбили, к примеру? Что было сделано? Ничего. Все промолчали, ничего не сделали. А потом Ближний Восток разбомбили — Ирак, Сирию, Ливию. Всем наплевать было. Тут тоже все промолчат», — отмечает Глеб С.

«Ничего не выйдет. Как всегда, Совбез ООН будет делать вид, что он работает. России пора самостоятельно заниматься отстаиванием своих интересов, не обращая внимания на международное мнение», — написал Давид Г.

Часть людей полагает, что Российской Федерации пора брать инициативу в свои руки, отказавшись от участия в ООН, но создав при этом альтернативную площадку, которая будет регулировать мировые процессы более справедливым образом.

«Россия, Китай и Индия должны создавать новую ООН, а то эта уже превратилась в половую американскую тряпку», — считает Рафаэль И.

Ряд пользователей указывает на то, что ООН, к сожалению, стала подпевалой Америки, позволяя делать Вашингтону то, что не позволительно остальным странам.

«Давно пора уже свои подобные организации создавать, от спорта до политики. И плевать на эту ООН. Полмира потянутся за нами. Всё равно никто нас там не слышит, все пытаются подыгрывать Соединённым Штатам Америки», — поделилась своим мнением Марта Ф.

Напомним, 15 марта первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский написал в своём Telegram-канале о том, что Российская Федерация запросила провести 16 марта голосование по проекту гуманитарной резолюции по Украине в Совете Безопасности ООН. Документ призывает «к прекращению огня, достигнутому путём переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц».