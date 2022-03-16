Москва, , 14:55 — REGNUM Санкции не ограничивают поставки электроэнергии из России, и потенциал экспорта российской электроэнергии даже возрастает. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев. Так он прокомментировал четвертый пакет санкций ЕС против России, который в числе прочего предполагает запрет на инвестиции в российский энергетический сектор.

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«В среднесрочной перспективе Евросоюз продолжит политику продвижения возобновляемой энергетики, включая предоставление субсидий для такой энергетики и повышение налогов на бензин и газ, — сказал Ануреев. — Если Евросоюзу удастся нарастить долю возобновляемой энергетики условно с текущих 30% до 50% энергопотребления, это сделает ненужным инвестиции в новые проекты по добыче традиционного топлива. Следует особо подчеркнуть, что американские и европейские санкции не ограничивают действующие проекты своих корпораций в России по добыче нефти и газа. Санкции не ограничивают поставки электроэнергии из России, и потенциал экспорта российской электроэнергии даже возрастает, хотя и с некоторыми текущими проблемами с закупкой нового энергетического оборудования».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ануреев рассказал о том, грозит ли рецессия экономике Евросоюза.

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