Москва, , 01:44 — REGNUM Запад пытался «удушить» Россию санкциями на протяжении многих лет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Просто шло плавное, потом рывками, потом опять плавное [санкционное] удушение. То новые санкции [объявлялись], то [заявлялось] их продление. То [появлялись новые] обвинения, под которым нет никакой почвы, потом опять [объявлялись] санкции и их продление. И так шло на протяжении многих лет», — сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

По её словам, санкции против России касались всех сфер: и финансов, и экономики, и спорта, и культуры, и науки, и образования.