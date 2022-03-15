Вена, , 18:39 — REGNUM Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) подтвердила свой прогноз, согласно которому мировой спрос на нефть в 2022 году вырастет на 4,2 млн баррелей — до 100,9 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в опубликованном 15 марта докладе организации.

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В то же время в ОПЕК отмечают, что прогноз ещё будет пересмотрен и может быть скорректирован в ближайшие недели, когда влияние геополитической нестабильности на нефтяной рынок проявится более определённо.

Эксперты организации считают, что вызовы, с которыми сталкивается глобальная экономика, в особенности замедление экономического роста, ускорение инфляции и геополитические потрясения, в перспективе отразятся на спросе на нефть в различных регионах.

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