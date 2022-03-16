Москва, , 17:32 — REGNUM Западные элиты, обвиняя Россию во всех бедах, обманывают своих граждан, заявил 16 марта президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Обращаясь к простым гражданам западных стран, президент сказал:

«Вас сейчас настойчиво пытаются убедить в том, что все ваши трудности — это результат каких-то враждебных действий России. Что из вашего собственного кошелька надо оплатить борьбу с мифической российской угрозой. Всё это ложь!»

Президент отметил, что текущие проблемы миллионов людей, живущих в западных странах, являются результатом многолетних действий правящих в этих государствах элит, — в этом правда.

Владимир Путин «Их ошибок, близорукости и амбиций. Эти элиты думают не о том, как улучшить жизнь своих граждан, они одержимы своими корыстными интересами и сверхприбылями».

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