Москва, 16 марта 2022, 17:32 — REGNUM Западные элиты, обвиняя Россию во всех бедах, обманывают своих граждан, заявил 16 марта президент РФ Владимир Путин.
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Обращаясь к простым гражданам западных стран, президент сказал:
Президент отметил, что текущие проблемы миллионов людей, живущих в западных странах, являются результатом многолетних действий правящих в этих государствах элит, — в этом правда.
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