Москва, , 11:02 — REGNUM Отечественные производители готовы полностью удовлетворить российский спрос на магнитные томографы и аппараты ультразвукового исследования (УЗИ). Об этом 12 марта рассказал генеральный директор НИПК «Электрон» Александр Элисон.

Компьютерный томограф Minzdrav.gov.ru

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По словам Элисона, которые приводит «Российская газета», возглавляемая им компания — один из лидеров на рынке России по разработке и производству медицинского диагностического оборудования.

«В сложившейся ситуации мы полностью готовы удовлетворить спрос на рентгеновские и узи-аппараты, компьютерные томографы», — сказал он.

Также эксперт добавил, что в указанной компании считают, что сложившаяся ситуация открывает для нее новые возможности, которые она намерена использовать полностью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор АНО «Консорциум «Медицинская техника» Виктор Назаров рассказал, что потребности российского здравоохранения по значительной части видов медицинских изделий могут полностью обеспечить компании из России.