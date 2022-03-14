Москва, , 16:45 — REGNUM Предотвратить санкции в отношении YouTube может только сам YouTube, считает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

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«Платформе нужно выполнить наши законные требования, ведь Роскомнадзор не требует ничего сверхъестественного», — рассуждает Горелкин в телеграм-канале.

Решительность государства в вопросе блокировки Instagram — это четкий сигнал: то же самое в ближайшее время может случиться с YouTube, если видеохостинг продолжит выступать орудием в информационной войне, уверен парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Instagram заблокирован в России.