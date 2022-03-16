Ставрополь, , 12:42 — REGNUM Рестораторы и владельцы точек общественного питания Ставропольского края не оставят жителей региона и его гостей без вкусной и доступной пищи. Им предложат взамен ушедшему с рынка иностранному фастфуду отечественные национальные блюда. Опасений по поводу возможного дефицита у представителей комитета экономического развития и торговли столицы региона нет. Оптимизм вызывает новость о закрытии, в частности, сети кафе McDonald's и KFC, и у местных владельцев кафе и ресторанов.

Блины (сс) tatyanaui

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В городе Ставрополе в настоящее время работают более 500 предприятий общественного питания. Между тем доля иностранных компаний в этом секторе составляла всего около 1%.

Для жителей Ставрополья гораздо привычнее русские блины и кавказский шашлык, и меню планируется расширять. Так, руководитель сети блинных «Во! Блин!» Артём Тананян сообщил, что новые условия послужат толчком к развитию понятной для посетителей концепции, которая позволяет обслуживать клиента быстро и недорого и в то же время сытно и качественно.

Кроме того, за время с начала введения прошлых санкций, владельцы ставропольских предприятий питания научились работать с отечественными поставщиками продуктов и сырья для своих производств, заменив, в частности, импортные сыры на российские. Это позволило удешевить блюда при неизменном сохранении качества.

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