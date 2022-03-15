Вашингтон, , 08:37 — REGNUM Администрация США полагает, что бензин будет расти в цене, и намерена предпринять меры для снижения цен. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге для журналистов.

Джен Псаки (сс) The White House

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Псаки задали вопрос о том, насколько ещё бензин в США может подорожать. Она ответила, что не готова делать прогнозы по развитию ситуации с ценой на топливо.

«Мы по-прежнему считаем, что она будет повышаться. Но мы пытаемся предпринять шаги, чтобы её снизить и смягчить эффект», — заявила пресс-секретарь Белого дома.

Она добавила, что цена на нефть немного понизилась. Президент США Джо Байден продолжит рассматривать возможные шаги, в числе которых «взаимодействие с крупными производителями нефти» и некоторые меры внутри США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден запретил импорт российских энергоносителей из-за специальной военной операции Москвы на Украине.

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