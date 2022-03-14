Чебоксары, , 08:02 — REGNUM Ажиотажный спрос на сахар, который наблюдается в регионах России, в том числе в Чувашии, стал следствием «информационной атаки» на страну, цель которой — убедить население в дефиците продуктов питания. Об этом глава Чувашии Олег Николаев заявил в интервью национальной телерадиокомпании республики.

Олег Николаев Cap.ru

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Руководитель республики, отвечая на вопрос о ситуации с сахаром, подчеркнул, что «сахар пропадает как раз из-за того, что люди покупают его килограммами».

«Это как раз последствия той информационной атаки на нас. Сейчас даже есть такое выражение: «вчера был день памперсов, сегодня — день сахара, завтра будет день крупы», — сказал Олег Николаев.

По его словам, цель данной «атаки» — вброс «информации о том, что будет дефицит конкретных видов товаров», в результате «люди бегут за этим товаром»:

«К сожалению, это явно быстро прослеживается. Если мы посмотрим паблики, вы проанализируете, какие товары находятся в дефиците, и каким образом шло информационное влияние, — очень прямая зависимость».

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Глава Чувашии заявил, что на предприятиях торговли с учётом потребительского спроса «налажен определённый режим поставок всех видов товаров», включая сахар и крупы. И заверил, что в настоящее время «нет никаких поводов беспокоиться не только в среднесрочном моменте, но и в долгосрочной перспективе».

В министерстве экономики Чувашии добавляют, что запасов сахара достаточно, потому что «весь объём потребляемого населением сахара производится на территории России».

«Нехватка сахара на прилавках объясняется только желанием граждан купить эти товары «про запас». Торговые сети, в свою очередь, информируют о достаточном количестве запасов продукции на складах, кроме того, в магазинах идёт его постоянное пополнение», — говорится в сообщении минэкономики.

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