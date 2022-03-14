Чебоксары, 14 марта 2022, 08:02 — REGNUM Ажиотажный спрос на сахар, который наблюдается в регионах России, в том числе в Чувашии, стал следствием «информационной атаки» на страну, цель которой — убедить население в дефиците продуктов питания. Об этом глава Чувашии Олег Николаев заявил в интервью национальной телерадиокомпании республики.
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Руководитель республики, отвечая на вопрос о ситуации с сахаром, подчеркнул, что «сахар пропадает как раз из-за того, что люди покупают его килограммами».
По его словам, цель данной «атаки» — вброс «информации о том, что будет дефицит конкретных видов товаров», в результате «люди бегут за этим товаром»:
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Глава Чувашии заявил, что на предприятиях торговли с учётом потребительского спроса «налажен определённый режим поставок всех видов товаров», включая сахар и крупы. И заверил, что в настоящее время «нет никаких поводов беспокоиться не только в среднесрочном моменте, но и в долгосрочной перспективе».
В министерстве экономики Чувашии добавляют, что запасов сахара достаточно, потому что «весь объём потребляемого населением сахара производится на территории России».
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