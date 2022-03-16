Иркутск, , 09:44 — REGNUM Сотрудники отдела потребительского рынка администрации Иркутского района, которые ежедневно отслеживают ситуацию в сфере розничной торговли, отметили нездоровый ажиотаж. Подробности 16 марта сообщает сайт администрации Иркутского района.

Магазин «Да!» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Отмечается повышение цен на некоторые базовые продукты и товары длительного хранения. Связано это, прежде всего, с ажиотажным спросом населения на продукты питания недорого сегмента. Ажиотажный спрос нарушает отлаженные механизмы в цепочках товародвижения и провоцирует дефицит. В большинстве магазинов товары представлены в полном ассортименте, запасы товаров постоянно пополняются», — пояснила начальник отдела потребрынка администрации Ольга Неделько.

Цена на сахар колеблется от 60 рублей за килограмм в сетевых магазинах до 92 в несетевых точках торговли. Цена на гречку — от 90,32 рублей до 121,07.

Как рассказала старший товаровед распределительного центра №2 СХ АО «Белореченское» Татьяна Москалева, магазины сети работают в прежнем режиме, есть хороший запас продовольствия.

Также о сдерживании цен рассказала начальник отдела сбыта, руководитель лаборатории ООО «Сибирская Нива» Елена Скворцова.

«Предприятие является местным товаропроизводителем молока и молочной продукции. Цены мы пока на свой ассортимент не поднимали. Надеемся удержать их на прежнем уровне как можно дольше, — отметила она.

Напомним, ранее о том, что Иркутская область поддерживает бизнес, оказавшийся под беспрецедентным санкционным давлением, в своем телеграмм канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

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