Берн, , 01:38 — REGNUM Отказ от российских энергоносителей Швейцарией приведёт к подорожанию продуктов питания. Об этом 13 марта заявил специалист по инвестициям банка Mirabaud Джон Плассард.

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По словам банкира, в этом году ожидается рост цен в диапазне от 10 до 15%.

Речь идет о самых основных продуктах питания: сливочном масле, яйцах, молоке, хлебе, печенье, пищевых маслах. На данный момент основные ритейлеры Швейцарии еще не подняли цены, но «текущий кризис, несомненно, даст о себе знать в ближайшие месяцы», отметил Плассард.

Напомним, что беспрецедентные экономические санкции, объявленные России западными странами, ускорили рост цен на энергоносители. Стоимость газа на спотовых рынках достигала рекордных $3900 за тысячу кубометров.

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