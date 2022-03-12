Нефтеюганск, Югра, 12 марта 2022, 20:34 — REGNUM В Нефтеюганске наладили собственное производство дефицитных насосов, спередает ОТРК «Югра».Раньше предприятие закупало оборудование в Италии и Германии, а после санкций наладило собственное производство дефицитного товара. Речь о насосах, которые работают при низких температурах. Такое оборудование используется при хранении и перевозке сжиженного газа. Теперь в Нефтеюганске организовали собственный литейный цех. Первые насосы уже протестировали, в ближайшее время их установят в ёмкости. В планах руководства расширять собственное производство.
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В Югре наладили собственное производство дефицитных насосов
После государственного переворота на Украине и референдума о вхождении Крыма в состав России в 2014 году, США, Евросоюз и ряд других стран начали вводить антироссийские санкции, касающиеся как конкретных граждан Российской Федерации, так и компаний. С годами страны Запада только усиливали антироссийские санкции, ища для этого новые поводы. Так, власти США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы, и хотя обвинения так и не получили подтверждения, ввели новые санкции. Также Россию обвиняли на Западе в кибератаках и вводили за это санкции. После инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, который якобы был отравлен российскими агентами (подтверждения этому так и не были найдены), был введен очередной пакет санкций против России.
Российские власти как могли отвечали на санкции со стороны Запада. Наиболее жесткие контрмеры - это эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ. Также Россия стал запрещать въезд на свою территорию ряду официальных лиц США, Канады, Японии и Евросоюза.
Российские власти как могли отвечали на санкции со стороны Запада. Наиболее жесткие контрмеры - это эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ. Также Россия стал запрещать въезд на свою территорию ряду официальных лиц США, Канады, Японии и Евросоюза.