Канберра, , 11:47 — REGNUM В последние дни в Вашингтоне появились сообщения, в том числе от официальных лиц администрации Джо Байдена, о том, что Россия якобы обратилась к Китаю с просьбой о поддержке после того, как на страну были наложены «жесткие санкции». В свою очередь высшие должностные лица Австралии публично заявили, что в случае помощи Москве Пекин столкнется с «последствиями». Об этом 16 марта сообщил телеканал Nine News.

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На вопрос, введет ли Австралия санкции против Китая за любую потенциальную поддержку России, министр финансов страны Саймон Бирмингем заявил, что Австралия всегда действовала «рука об руку» со своими международными партнерами. В эфире телеканала Sky News, министр отметил, что Канберра будет накладывать санкции на Пекин за «любую поддержку» Москве.

Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн заявила, что «любые страны», помогающие России столкнутся с «последствиями». В качестве примера она привела санкции в отношения Белоруссии.

Как передавалоИА REGNUM, ранее евродепутат от польской партии «Право и справедливость» Рышард Легутко заявил, что антироссийские санкции Запада оказались мощными, но «дырявыми».