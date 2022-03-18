Якутск, , 05:26 — REGNUM В Якутии берут под особый контроль ситуацию с занятостью населения. Жителей республики намерены переобучать и трудоустраивать. На эти цели в бюджете заложат 200 млн рублей, заявил 18 марта глава республики Айсен Николаев на совещании по обеспечению социально-экономической безопасности региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Трудоустройство ИА REGNUM

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Поручения даны Государственному комитету по занятости населения. В том числе ведомство обязали вести постоянный мониторинг ситуации на рынке труда. Совместно с правительством комитет будет добиваться выделения федеральных денег на переобучение и обеспечение занятости якутян.

«Совместно с органами местного самоуправления необходимо запустить систему персонализированного мониторинга положения семей, для оперативной поддержки при критическом снижении доходов или трудной жизненной ситуации», — также поручил Айсен Николаев.

Социальный блок правительства займётся разработкой дополнительных предложений по адресной поддержке населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госсобрание Якутии направят проекты законов по корректировке главного финансового документа региона в антикризисном ключе. Пересмотрены будут как доходы, объём которых изменится в сложившейся обстановке, так и расходы, при формировании которых необходимо будет учесть действия по стабилизации экономики.