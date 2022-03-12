Киев, , 13:05 — REGNUM По словам советника Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олега Устенко, замороженные странами Запада средства Центрального банка России в размере порядка $300 млрд якобы зарезервированы для Украины. Он заявил об этом 12 марта в эфире телеканала «Украина 24».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Уже зарезервированы для Украины те средства, которые были заморожены от Центрального банка Российской федерации», — сказал он и назвал Россию «страной-агрессором».

Также Устенко уточнил, что эта сумма составляет свыше $300 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Калмыкии Бату Хасиков отметил, что санкционное давление на Россию не скажется на развитии дорожного хозяйства.