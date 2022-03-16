Москва, , 14:39 — REGNUM Китай заявил о губительном влиянии антироссийских санкций на мировую экономику, и глава МИД КНР, безусловно, прав, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

Мировая Экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

«Текущая экономическая ситуация показывает, что выстраиваемая десятилетиями глобализация и зависимость одних стран от других привела к появлению «хрупкого» экономического мира, где кризис даже в одной стране мгновенно отражается на экономиках всех остальных стран.

Данный феномен можно было наблюдать в период финансового кризиса в США в 2008—2009 году, а также в больших масштабах во время пандемии коронавируса: абсолютно все глобальные стоимостные цепочки дали сбой, что отразилось в том числе на инфляционной составляющей большинства западных стран.

Текущий экономический кризис будет еще более глубоким, и в первую очередь для западного мира, зависимого от поставок различного рода природных ресурсов, в том числе из России.

Таким образом, дефицит газа, нефтяных продуктов уже сейчас сказывается на возросшей стоимости цен на топливо, обогрев помещений, что в свою очередь приведет к повышению цен на абсолютно все товары и услуги.

В дополнение к этому стоит упомянуть о количестве редких металлов, которые также поставляются в западные страны для производства плат, электронных схем и другого технического оборудования.

Итогом антироссийских санкций может стать абсолютная регионализация мира на западный и восточный, где Западу придется приобретать необходимые ресурсы по довольно высокой цене.

Между тем, Восток уже на текущий момент в состоянии обеспечить себя всем необходимым, в первую очередь благодаря Китаю.

Россия же сможет стать независимой экономикой в том случае, если использует текущую ситуацию для выработки нового плана быстрой индустриализации страны в рамках программы импортозамещения», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Китая Ван И считает, что ужесточение санкций против России со стороны Запада усложняет процесс восстановления мировой экономики после пандемии коронавирусной инфекции.

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