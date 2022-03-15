Вашингтон, 15 марта 2022, 12:49 — REGNUM Заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что Вашингтон может ввести эмбарго на торговлю с Россией, передает телеканал CNBC.
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По его словам, США «все еще рассматривают полное торговое эмбарго и блокировку доступа России к международным водным путям».
Также он заявил, что американские власти еще могут запретить импорт из России титана, никеля и урана, а также наложить запрет на «криптоактивы российских структур, эти вопросы обсуждаются».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США якобы «полностью сокрушили» экономику России, введя новые санкции после начала специальной военной операции РФ на Украине.
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