, 13:53 — REGNUM Санкции являются одним из инструментов уничтожения России, и всякий, кто действует по указке врагов нашей страны, должен понести жесткое и показательное наказание, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 15 марта, комментируя высказывания секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

Как сообщалось ранее, Турчак заявил, что партия предлагает установить уголовную ответственность для руководства компаний за исполнение санкций, введенных в отношении России западными странами.

« Поддерживаю постановку вопроса руководством «Единой России». Сейчас действительно решается судьба нашей страны, и важнейшее дело — сформировать ясное понимание мотивов, которые побуждают Запад так жёстко атаковать нас, в том числе и санкциями. Мотив этот один: мы, Запад, лучше знаем, как жить не только вам, России, но и всему миру, и мы заставим вас и весь мир делать так, как угодно нам. Это расизм.

Понятно, что жить в таком положении наша страна не будет — если она согласится на такое, её не станет. Поэтому санкции являются не инструментом «убеждения», а одним из инструментов уничтожения России. Соответственно, всякий, кто действует по указке западных и любых других врагов нашей страны, должен понести жесткое и показательное наказание, чтобы другим, как говорится, неповадно было.

Найдутся критики, которые скажут, что руководство России само настолько плотно завязало российскую экономику на экономику западных стран, само настолько широко запустило в Россию западный бизнес, что теперь не имеет права требовать, чтобы другие отказывались от своих доходов. В этом есть смысл. Поэтому первым делом обвинения должны быть публично выдвинуты в отношении тех, кто сформировал российскую экономику в её нынешнем уязвимом для тотальных санкций Запада виде. Здесь всё взаимосвязано.

Ну и, конечно, главное правосудие должно быть осуществлено в отношении украинских нацистских преступников и их американских и европейских пособников. Мне думается, не все ещё у нас в стране поняли, с каким злом наша страна сейчас ведёт войну. Только такой публичный процесс сможет оправдать любые другие репрессии.