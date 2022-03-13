13 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 10:54 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в стране нет условий для дефолта, «если только они не создаются и не вменяются нам искусственно», вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 12 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Так мы и не сомневались! Раз пошли на такое дело, значит, очень хорошо подготовились к этому. Было бы глупо затевать спецоперацию, не имея за спиной сильную экономику», — отмечает Нина Е.

Многие пользователи пришли к выводу, что те трудности, которые терпит российская экономика, не приведут в итоге к катастрофе, ведь российское руководство подготовилось к этому заранее.

«Российские власти давно готовились к тому, что сейчас происходит. Никакого дефолта не будет. В самом худшем случае будет чуть хуже, чем сейчас. Но точно катастрофы не случится», — уверена Елена Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что сейчас дефолт в России не прокатит, а значит, власти будут делать всё, чтобы не допустить самого худшего.

Рубли Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«У России нет возможности обзавестись дефолтом. Тогда всё, хана. Поэтому руководство страны не позволит этого сделать. Сейчас не 1998 год. Ставки теперь куда выше», — поделился своим мнением Ростислав М.

Часть людей полагает, что западные страны сами пытаются подвести ситуацию таким образом, чтобы Россия оказалась на пороге технического дефолта.

«Сейчас наметится проблема с выплатой внешних долгов в рублях. Да и долларов у России для выплат скоро не будет. Видимо, поэтому рейтинговые агентства России технический дефолт предрекают», — предполагает Rak H.

«Запад сам загоняет себя в ловушку. Россия скоро вовсе перейдёт на использование только рубля. Тогда вообще никаких возможностей повлиять на внутреннюю политику и экономику Российской Федерации», — написал Гена Б.

Ряд пользователей указывает на то, что у российского руководства припасено немало тузов в рукаве, поэтому не стоит злопыхателям надеяться, что они нанесут России сокрушительный экономический удар.

«Сейчас доллар держится на уровне 130 рублей, чтобы остудить пыл разного рода спекулянтов. Очевидно, что цифра искусственная. Интересно, что будут говорить все эти всепропальщики, когда доллар начнёт стремительно снижаться в цене», — пишет Денис В.

«Вообще, красиво наши власти сделали. Вернём все долги иностранцам, но только уже в рублях… Не знаю, как отреагировали на это те иностранцы, которым Россия должна. Думаю, они разделятся на две категории: первая — откажется от рублей и будет ждать долларов, вторые возьмут рубли, руководствуясь принципом «лучше синица в руке, чем дуля в кармане», — предполагает Александр Е.

Отдельные комментаторы отмечают, что экономические проблемы в России теперь кажутся пшиком на фоне того, что происходит в западной экономике.

«Чуйка подсказывает, что с таким ростом цен, как на Западе, дефолт у них наступит раньше, чем у нас», — указывает Марианна С.

Напомним, 11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам о том, что в стране нет условий для дефолта, «если только они не создаются и не вменяются нам искусственно».