Москва, , 10:44 — REGNUM Разработанный правительством план поддержки отечественной экономики оценивается в триллион рублей, но этого мало. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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«Это более чем скромные средства, это мизер», — констатировал Миронов.

Он уверен, что пора вкладывать в экономику резервные финансы.

«У нас профицитный бюджет, триллионы в резервах, эти деньги должны работать на нашу экономику и граждан. Только так мы можем выйти победителями из беспрецедентной экономической войны, которую нам объявили», — отметил Миронов.

По его мнению, в новых условиях нужно мыслить и действовать по-новому, перестраивать всю социально-экономическую политику государства.

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