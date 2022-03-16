16 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 22:08 — REGNUM Видео драки среди покупателей одного из московских магазинов из-за сахара вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этом 16 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Коэн Константин Фиделио. Драка на рынке. 1832

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»Скупайте всё! Иначе помрёте голодной смертью! У-у-у! И, главное, про соль не забывайте, а то придётся гречку пресную есть на протяжении десятилетий, судя по тому, какими вы её объёмами скупаете! И туалетной бумагой как минимум одну комнату в квартире забейте, чтобы было с чем эту гречку в итоге перерабатывать», — написала Наталия С.

Многие пользователи вообще не смогли понять причины такого нездорового ажиотажа вокруг сахара. Граждане указывают на то, что последнее, что может исчезнуть с полок российских магазинов — это как раз таки сахар, который производится в России из российской же свеклы.

«Вы совсем там в Москве сбрендили? В России сахара завались! Мы его сами производим! На кой чёрт он вам сдался-то в таких объёмах?!» — задаётся вопросом Валентин П.

Часть людей стала гадать над тем, что будет с тем объёмом сахара, который люди приволокут к себе домой.

«Боже, люди, что с вами? Зачем? Для чего вам нужно столько сахара? Вы, кроме него, ничего не едите, что ли?» — удивляется Olga Y.

«Интересно, а что они потом будут с этим сахаром делать? На «Авито» продавать? Вот же дурные!» — пишет Дмитрий А.

Некоторые комментаторы осудили неадекватную толпу, которая может стать причиной очередной информационной атаки на нашу страну.

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

«Позорище! А потом такие кадры будут показывать на Западе, и тамошние зрители будут уверены, что в России люди за еду дерутся. Куда вам столько жратвы? Совсем обезумели!» — считает Ольга К.

Ряд пользователей указывает на то, что пенсионеры, вероятно, сами по себе склонны поддаваться общественной панике, но у граждан, которые находятся в самом рассвете сил, не может быть вообще никаких оправданий, чтобы вести себя таким образом.

«Если это люди престарелого возраста, то их отчасти понять можно. Они за свою жизнь насмотрелись всякого, и сейчас им не хочется снова пить чай с сухарями без сахара», — написала Геля Н.

«Идиоты или просто паникёры, которым только дай повод, они будут с выпученными глазами бегать по магазинам, скупая всё подряд. Либо же мы видим в действии старую схему: создаём искусственно ажиотаж и дефицит, выкручиваем ценники на максимум и получаем в результате сверхприбыль», — предполагает Сергей В.

Нашлись и те, кто уверены, что в России случаются точно такие же истерики на внутреннем рынке, как и во всех других странах, поэтому не стоит удивляться, что время от времени у некоторых граждан случаются приступы паники, и они ломятся в магазины, чтобы смести с полок всё подряд.

«Паникёры есть в каждой стране. Вспомните начало пандемии коронавируса, когда европейцы, словно умалишённые, скупали туалетную бумагу. Логику этого понять невозможно, потому что это паника, и люди действуют неадекватно. Задача правительство сделать так, чтобы паники в стране не было», — поделилась своим мнением Нина О.

Напомним, 15 марта РИА Новости опубликовало на своём Rutube-канале видео, на котором очевидцы запечатлели драку в одном из продуктовых магазинов Москвы из-за сахара.