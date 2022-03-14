14 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 20:47 — REGNUM Президент США Джо Байден одобрил выделение Украине еще $200 млн на новый пакет «немедленной военной помощи», в который входят противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие. С учетом последних данных, с 2021 по 2022 год общий объем американской помощи Украине в области обороны достиг $1,2 млрд.

Украина и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Мне просто любопытно, почему-то я всегда думал, что все деньги, которые мы отправляем, должны обсуждаться в Конгрессе, так зачем нам нужен Конгресс, если Байден может делать всё, что захочет. Держу пари, если бы Трамп захотел сделать всё это, демократы потеряли бы свой коллективный разум», — отмечает jellybean17.

«Теперь у нас в Америке есть король. Наше существование — считаемся ли мы необходимыми и можем ли мы работать, выходить на улицу, собираться в домах или заходить в магазины — все это подчиняется указам короля, как показали последние два года ограничений COVID-19. Америка больше даже отдаленно не напоминает принципы, на которых она была основана», — негодует sherlockhomeless169.

«Я в ярости. А как насчет 200 миллионов для нашей собственной южной границы», —указывает Heddanuff045.

«Сейчас это скорее военная проблема, чем проблема денег. Что именно купили на эти 1,2 миллиарда, и кто их тратит? Джо нравится видимость помощи», — отмечает bcause.

Петля помощи Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Байден выбрасывает деньги на бессмысленное дело, которое не имеет никакого отношения к налогоплательщикам США, полностью игнорируя проблемы, которые он продолжает создавать для налогоплательщиков», — подчеркивает rancher1967.

«Джо, что вы делаете с нашей южной границей? Что вы делаете с 40-летней высокой инфляцией? Что вы делаете с рекордно высокими ценами на топливо? Что вы делаете с проблемами в цепочке поставок? Что вы делаете с резко возросшей преступностью? Американский народ начинает немного нервничать», — комментирует merkenpaste.

«Байден даже не вспомнит первый вопрос, и вы ожидаете, что он когда-нибудь ответит на остальные?» — задает риторический вопрос prols.

«Байден не возражает против того, чтобы тратить миллиарды на защиту границ иностранных государств, но ничего не говорит о границе США. Он хочет сделать всё возможное, чтобы поддержать Украину, но отнять у нас безопасность на границе», — злится caveman414.

«…Некоторые ошибки могут стоить очень дорого. Байден — это одна очень, очень дорогая некомпетентная и непатриотичная ошибка!» — восклицает bowman02.

«Удивительно, как много бывших головорезов Обамы были назначены на руководящие должности в нашем правительстве. Люди должны обратить самое пристальное внимание на то, что происходит в нашей стране. Все эти отвлекающие факторы — Россия, Украина, ковид, цены на топливо, наши открытые границы, торговля наркотиками и людьми и т. д. Тем временем на заднем плане они готовятся подтасовать еще одни выборы, и это будет концом этой страны, какой мы ее знаем. Навсегда», — предупреждает stopthenonsenseplease.

«Тем временем в Соединенных Штатах ежедневно 25 ветеранов совершают самоубийства, многие из них делают это после того, как имеют дело с департаментом по делам ветеранов, который на каждом шагу хочет поставить их в тупик. Я хотел бы, чтобы политики обеих партий помогли нашим настоящим героям. Я надеюсь, что мы никогда не пошлем войска на Украину, потому что самая трудная битва будет не с врагом, а с департаментом по делам ветеранов, если вы вернетесь домой. И да, я ветеран», — делится delaydenyandhopethatidie.

«Если бы я только мог покупать еду и лекарства, как я мог это делать без проблем при Трампе. Теперь мне приходится выбирать, что купить: пропан, обычный газ, оплатить счет за электричество или купить еду и лекарства. Джо Байден и его приближенные медленно убивают меня, забирая каждый месяц еще несколько долларов. Если учесть штрафы за просрочку по неоплаченным налогам на личную собственность, то это уже около 300−400 долларов в месяц. Спасибо Джо Байдену», — жалуется fishermon948.

«Насколько я знаю, у президента нет полномочий отправлять наши налоговые доллары в другую страну», — указывает MicLaf.

Напомним, что администрация Белого дома готова выделить еще $50 млн для поддержки украинских беженцев через Всемирную продовольственную программу.

«США предоставят еще $50 млн с помощью Всемирной продовольственной программы для оказания гуманитарной помощи. За крайне короткие сроки Польша приняла 1,5 млн беженцев, в том числе с Украины. Мы продолжим оказывать Польше поддержку», — заявила Харрис.

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