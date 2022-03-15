Москва, , 16:48 — REGNUM Самолет, предположительно принадлежащий попавшему под западные санкции российскому олигарху Роману Абрамовичу, приземлился в Москве после короткой остановки в Стамбуле, сообщает 15 марта Reuters со ссылкой на Flightradar24.

Роман Абрамович Marina Lystseva

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Отмечается, что самолёт прибыл в Стамбул 14 марта после того, как его видели в аэропорту имени Бен Гуриона в Израиле.

Ранее министр иностранных дел Израиля Яир Лапид указал, «Израиль не станет исполнять роль маршрута для обхода санкций, введенных против России Соединенными Штатами и другими западными странами».

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