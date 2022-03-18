Вашингтон, , 00:56 — REGNUM Законопроект о запрете на ввоз в Соединенные Штаты урана из России внесли в Сенат США представители Республиканской партии. Об этом говорится в заявлении сенатора Джона Баррассо, опубликованном его пресс-службой.

Уран

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«Запрет на импорт российских нефти, газа и угля является важным шагом, однако он не может стать последним», — заявил он.

Политик считает, что США должны навсегда запретить импорт российских энергоресурсов. По его мнению, Россия от этого запрета лишится доходов, которые якобы тратит на проведение специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

При этом группа сенаторов считает, что США смогут быстро решить проблему с дефицитом урана. Якобы на американской территории его можно добывать «экологически дружелюбным способом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты ввели запрет на импорт нефти из России в рамках антироссийских санкций. При этом в Белом доме подчеркивали, что возможность запрета на ввоз российского урана не рассматривается.