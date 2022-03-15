Токио, , 10:34 — REGNUM Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси не стал отвечать на вопрос о возможном введении санкций против Китая в случае, если Пекин окажет Москве поддержку в связи со спецоперацией на Украине. Вопрос ему задали на регулярной пресс-конференции 15 марта.

Ёсимаса Хаяси Министерство иностранных дел Японии

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Заданный Хаяси вопрос касался не только Китая, но и любой другой страны, которая могла бы оказать России экономическую и военную поддержку. Глава японского МИД сообщил, что в Токио знакомы с сообщениями СМИ о якобы положительном взгляде Китая на возможность оказания России помощи в условиях западных санкций.

«Это гипотетический вопрос, поэтому хотел бы воздержаться от ответа на него», — сказал Хаяси о возможном введении против Пекина санкций.

Вместе с тем он напомнил, что против Белоруссии Япония ввела санкции за «открытое содействие российскому вторжению» на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг предположения о том, что Москва попросила Пекин о помощи. Публикация об этом вышла в газете Financial Times. В МИД КНР сообщения о запросе военной помощи назвали дезинформацией.

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