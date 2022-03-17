Санкт-Петербург, , 16:17 — REGNUM На места, освободившиеся после ухода иностранных компаний с рынка Санкт-Петербурга, готовы прийти их конкуренты из других стран, заявляют в Смольном.

Инвестиции Анна Красноперова

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В связи с введением антироссийских санкций со стороны Запада, а также из-за возникновения трудностей с поддержанием логистических цепочек, вопрос бесперебойного функционирования экономики Петербурга стоит наиболее остро для правительства города.

«Мы испытываем трудности, но в таком случае становимся только сильнее… Есть определенные проблемы с поставкой комплектующих, но мы примем все необходимые меры, чтобы справиться и поддержать бизнес», — заявил губернатор Александр Беглов на заседании президиума Союза промышленников и предпринимателей. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе Международного форума труда.

Смольный предпринимает различные меры поддержки для сотрудничества с теми из иностранных компаний, кто продолжает работу в городе. Разработаны мероприятия для поддержки петербургских предпринимателей и производителей.

Вместе с тем губернатор Петербурга отметил, что заявки о готовности заменить уходящие компании уже поступают от партнёров из других стран. Беглов заявил, что для города важен принцип «лучше работать, чем остановиться».

Председатель городского комитета по промышленной политике и торговле Кирилл Соловейчик заявил, что «в сложное время Петербург входит вооруженным». Он отметил, что за последние несколько недель власти провели первый анализ рыночных ниш, которые освобождаются после ухода западных компаний.

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