Тирана, , 23:24 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 15 марта принял в Тиране верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Албании Эди Рама (сс) State Department. Freddie Everett

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе совместной пресс-конференции с Боррелем Рама призвал Совет Европы сдержать обещание и как можно скорее одобрить дату начала переговоров о вступлении Албании в Евросоюз.

Рама отметил, что в Албании готовы начать переговоры с Евросоюзом в любое время, но не намерены терять время и откладывать евроориентированные реформы.

Албанский премьер-министр также призвал Евросоюз включить страны Западных Балкан в планы по предоставлению экономической помощи на фоне экономического кризиса, вызванного событиями на Украине и санкциями против России, и отметил, что в 2020 году в ЕС «забыли» о странах-кандидатах при составлении плана закупок вакцин от коронавируса.

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