Киев, , 06:21 — REGNUM Спектр предоставляемых услуг временно расширила американская платёжная система PayPal на территории Украины. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба компании.

PayPal Иван Шилов © ИА REGNUM

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Платёжная система отменит комиссионный сбор с ряда операций, а также предоставит услугу по выводу денежных средств со счетов PayPal на украинские банковские карты.

Уточняется, что данные услуги введены временно и будут действовать до 30 июня текущего года.

Напомним, платёжная система PayPal приостановила предоставление услуг на территории России в связи с введением санкций на фоне спецоперации на Украине. При этом компания дала возможность гражданам России вывести денежные средства со счетов в срок до 18 марта.