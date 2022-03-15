Москва, , 14:06 — REGNUM Около 20 популярных сервисов VPN заблокировано в России, данная работа продолжается. Об этом 15 марта заявил депутат Государственной думы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Александр Хинштейн Duma.gov.ru

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«В России уже заблокировано около 20 популярных сервисов VPN, и Роскомнадзор намерен продолжить эту работу», — заявил депутат в эфире «Дума ТВ».

По его словам, блокировка таких сервисов является непростой задачей, но, тем не менее, она выполняется.

Данная работа получила новую актуальность в связи с блокировкой в России двух крупных социальных сетей компании Meta Platforms — Facebook и Instagram.