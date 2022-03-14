Таллин, , 10:44 — REGNUM Отказ торговых сетей Эстонии от российских товаров вызвал неоднозначную реакцию потребителей и серьезные сложности для поставщиков и оптовиков. Об этом сообщило гостелевидение страны на русском языке ETV+ в своем специальном репортаже.

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С началом военной операции России на Украине и объявлением все новых санкций Евросоюза из эстонских торговых сетей за считанные дни пропали российские товары, сообщили журналисты. Жители Эстонии начали в спешном порядке скупать остатки такой продукции.

Коллективный порыв торговых сетей страны изъять с полок все российское и белорусское был эмоциональным решением самих продавцов, говорит исполнительный директор Союза торговых предприятий Неле Пейл.

По данным союза, в среднем каждая торговая сеть в своем ассортименте имеет около 1 000 наименований товаров российского или белорусского происхождения. Решение торговых сетей ввести свои санкции против российской продукции вызвали негативную реакцию потребителей.

«Конечно, есть реакция. Видно, что покупают соль, соду. И именно российские товары в первую очередь сейчас берут. Люди, конечно, хотят знать, когда они снова поступят в продажу. Но мы сейчас ничего сказать не можем», — заявил руководитель торговой сети Grossi Олег Гросс.

Grossi — одна из торговых сетей Эстонии, которая не стала убирать российские и белорусские товары со своих полок. Причина проста — за товар уже заплачено, и поэтому экономического влияния на Россию уже не будет. В магазинах Grossi можно встретить продукты питания, алкоголь, бытовую химию и косметику российского и белорусского производства.

Резкий отказ торговых сетей от продажи товаров восточного соседа может больно ударить по малому бизнесу в Эстонии, считает его представитель Кристо Вебер.

«Если взять среднестатистическое малое предприятие, в котором от прибыли и оборота российские или белорусские товары составляют от 40 до 100 процентов, то ему придется списывать складские остатки. Это означает, что такая фирма будет вынуждена заявить о банкротстве. То есть, мы сократим своих работников, а полки в магазинах останутся пустыми», — прокомментировал ситуацию малый предприниматель Кристо Вебер.

Он раскритиковал позицию эстонского государства, которое, по его словам, допускает ситуацию банкротства местных компании: «Я считаю, что государство должно вмешаться, а не наказывать своих же граждан. Ведь Россия и Белоруссия деньги за товар уже давно получили, поскольку его можно получить оттуда только со стопроцентной предоплатой».

Журналисты сообщили, что в порыве «избавления» от всего российского и белорусского с полок магазинов исчезла российская литература, бойкоту подверглись даже кроссворды и сборнику судоку. Но вскоре торговые сети одумались, и для книг было сделано исключение.

Например, торговая сеть Selver оставила в продаже имеющуюся в ассортименте литературу и ищет поставщиков книг на русском языке из других стран.

«Мы считаем, что они имеют большое культурное значение. Никаким образом не хочется и не является нашей целью каким-либо образом ограничивать русскую культуру или русский язык. И здесь никаких изменений не будет», — отметила коммерческий менеджер сети Selver Екатерина Алёхина.