Нижний Новгород, , 20:29 — REGNUM В Нижегородской области начались поставки крупных партий сахарного песка в местные торговые сети. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Андрей Саносян сегодня, 16 марта.

Сахар Bargozideha.com

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По его словам, речь идёт как о тех ритейлерах, у которых сахар имеется в продаже, так и о тех, у кого запасы этого продукта уже закончились.

Также высокопоставленный чиновник отметил, что в Нижегородской области некоторые недобросовестные предприниматели используют необоснованный ажиотаж вокруг сахара в целях быстрой наживы — они скупают в магазинах сахарный песок в больших количествах и тут же перепродают его гораздо дороже.

«Уже ведем совместную работу с УФАС, сетями, Роспотребнадзором и силовиками, чтобы довести ущерб от незаконной деятельности до минимума. Нужно предпринимать превентивные меры — не допускать подобной ситуации ни по одному из основных продуктов питания», — подчеркнул Саносян.