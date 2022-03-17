Москва, , 10:32 — REGNUM Мировой ВВП из-за блокирующих и секторальных санкций в отношении РФ и ответных российских может сократиться на 1−1,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

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«Это будет вызвано как нарушением глобальных цепочек производства и поставок и в целом цепочек создания стоимости, так и разбалансировкой глобальных энергетических и сырьевых рынков. Потери были бы выше, но сейчас еще не исчерпан эффект восстановительного роста экономик крупнейших стран мира после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, — сказал Понкратов. — Потери России будут более значительны — снижение ВВП в 2022 году составит минимум 8% в годовом исчислении при инфляции в двузначных числах. Далее мы можем оставаться на околонулевых темпах роста экономики до конца десятилетия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что перестройка мировых потоков сырья ухудшит ситуацию в глобальной экономике.

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