Петропавловск-Камчатский, , 08:23 — REGNUM Власти Камчатки ведут непрерывный мониторинг поставок стройматериалов — в ближайшее время прибудет порядка 20 тыс. тонн различной продукции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

На стройке Gmik.ru

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«Мы формируем помесячный план поставки материалов и оборудования в регион для выполнения строительных работ в сроки. Ведём работу практически с каждым заказчиком, застройщиком, чтобы определить, какие сложности возникают у конкретных строительных организаций. Они работают в разных направлениях, начиная от жилищного строительства и заканчивая строительством производственных мощностей, поэтому задачи и проблемы схожие, но разные во многих аспектах. Практически в ручном режиме ведётся контроль за поставками основных тяжёлых материалов, песка и цемента. На текущий момент дефицита нет», — сказал зампредседателя правительства Тимофей Смирнов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил создать резервный фонд — к работе привлечь и депутатов Законодательного собрания.