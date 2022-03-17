Москва, , 09:20 — REGNUM Россия приняла решение о своем выходе из Совета Европы, так как не хотела оставаться в нем в положении «мальчика для битья». Об этом 17 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Они (Совет Европы) ограничили нас в наших правах как участника этой организации, просто ограничили в правах: быть пораженным в правах, платить взносы, не иметь возможность отстаивать свою точку зрения… быть мальчиком или девочкой для битья — никто не собирался», — сказала она.

При этом 15 марта Россия официально вышла из Совета Европы, заявив, что будет будет исполнять решения ЕСПЧ в случае, если таковые не будут противоречить Конституции РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что гипотетические заявления о возможности исключения России из «Большой двадцатки» (G20) бессмысленно и нецелесообразно комментировать.