Новосибирск, , 08:43 — REGNUM Какие-то импортные лекарства в Новосибирскую область, возможно, придется поставлять из-за отсутствия отечественных аналогов. Об этом сегодня, 16 марта, заявил губернатор региона Андрей Травников.

Лекарство stevepb

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«Мы также попросили медиков указывать в назначениях не торговые наименования лекарств, а фармакологические, чтобы у людей был выбор, — уточнил Травников. — Импортные лекарства будут расти в цене — они приобретаются за валюту, льготные категории граждан, получающих такие препараты, будут поддержаны».

Он отметил, что запасы жизненно важных лекарств в Новосибирской области есть.