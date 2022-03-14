14 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 19:27 — REGNUM Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретится 14 марта с высокопоставленным китайским дипломатом в Риме, Италия, на фоне беспокойств Белого дома по поводу того, что Китай поможет России справиться с экономическими санкциями Запада.

США и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Ян Цзечи обменяется мнениями с Салливаном по китайско-американским отношениям и международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес.

Напомним, что Белый дом обвинил Пекин в распространении якобы ложных утверждений о том, что Украина разрабатывала биологическое оружие при поддержке США.

Ян Цзечи Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Это просто замечательно, Джо Байден будет заниматься иностранной дипломатией. Что может пойти не так с этой идеей?» — иронизирует rancher1967.

«С одной стороны, Китай, скупающий всю российскую нефть, может рассматриваться как экономический спасательный круг. Но с другой стороны, если Китай НЕ скупит всю российскую нефть (и тем самым не освободит поставки для остального мира), то дефицит будет серьезным. Жаль, что Байден отказывается добывать нефть здесь, в Америке, которой у нас достаточно», — пишет allmynamechoicesweretaken.

«Если бы только у нас был настоящий президент. У нас много нефти», — отвечает jowomi.

«На последних президентских выборах мы получили человека, который был в политике 50 лет, но никто не может назвать ни одного его достижения за это время. Имеются многочисленные видеозаписи его расистских высказываний, и все, что он когда-либо делал, это продавал свой голос или влияние тому, кто больше заплатит. Сейчас у него сильно снижены способности интеллекта, который никогда не был таким уж сильным. Почему кто-то удивляется такому исходу? Это тот парень, за которого вы голосовали», — подчеркивает fakefrenchaccent.

«Это парень, за которого агитировали CNN и либеральные СМИ. Это парень, который был самым слабым кандидатом, как и неквалифицированная Харрис, и которым легко могли манипулировать кукловоды», — отвечает jowomi.

«Действительно ли мы хотим, чтобы эти люди представляли нас на мировой арене? Они не знают ни что делают, ни как это делать», — негодует Jalano.

«Демократы должны гордиться тем, как быстро и далеко пали США. Они десятилетиями упорно работали над тем, чтобы мы стали еще одной страной третьего мира. Помните, в следующий раз, когда вы столкнетесь с молчаливыми демократами, поздравьте их с достижением их целей… они достигли упадка Америки», — указывает rhonaar1.

«Вообще, вся наша администрация — полный ноль», — считает mahgo.

«Байден и Салливан принесут большой запас БЕЛЫХ ФЛАГОВ на встречу с Китаем», — иронизирует chadgage.

Джейк Салливан Whitehouse.gov

Напомним, что 8 марта пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что, согласно информации Министерства обороны России, несколько украинских биологических лабораторий, расположенных вблизи российско-украинской границы, занимались исследованиями биологического оружия при финансировании со стороны Соединенных Штатов.

Недавно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что США и Германия работают над созданием биологического оружия, избирательно поражающего этнические группы по генетическому принципу.

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